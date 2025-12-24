إعلان

محافظ أسوان يصرف مكافأة مالية لمديرة مدرسة وعامليها لتميزهم

كتب : إيهاب عمران

02:30 م 24/12/2025
فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، العاملين بمدرسة عبد العظيم فضل الإبتدائية بقرية غرب أسوان، والتى تضم 302 تلميذ وتلميذة داخل 9 فصول.

وقرر محافظ أسوان، صرف مكافأة مالية لمديرة المدرسة عواطف أحمد، وأيضاً العاملين بها وذلك تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب حيث تم الإشادة بالمستوى الراقي والحضاري للنظافة العامة وجاهزيتها بشكل متميز من كل خلال وضع اللمسات الجمالية بها بما ينعكس بالإيجاب على أبنائنا الطلاب فى زيادة التحصيل الدراسى

وأوضح محافظ أسوان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية قصوى لتطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها، وأن الجدية والإخلاص فى العمل هما السبيل الأمثل لتوفير مناخ تعليمي يساعد الطلاب على الانتظام فى الدراسة، وتحقيق التفوق العلمي الذي يمكنهم من المنافسة على المراكز المتقدمة في مختلف المراحل التعليمية.

دكتور إسماعيل كمال أسوان مكافأة مالية قرية غرب أسوان

