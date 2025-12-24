حزمة تسهيلات جديدة لاستخراج تراخيص المحال العامة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن تطبيق حزمة من التيسيرات الجديدة لاستخراج تراخيص المحال العامة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك وفقًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في إطار تقديم تسهيلات وتخفيضات في رسوم التراخيص بنسبة تصل إلى 50٪ لمدة 6 أشهر، بما يساهم في تيسير حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.

ووجّه المحافظ إدارة تراخيص المحال العامة بالمحافظة بالبدء الفوري في تنفيذ حزمة التسهيلات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين.

وأكد محافظ المنيا، أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لأصحاب المحال والأنشطة التجارية، وتيسيرًا على المواطنين في استخراج التراخيص، من خلال تقليل عدد المستندات المطلوبة وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في سرعة إنهاء المعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضحت محافظة المنيا أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم تشمل بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، وعقد الإيجار أو سند الملكية، بالإضافة إلى رسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل، مع السماح باستكمال باقي المستندات بعد التقديم و الدخول على المنظومة الإلكترونية.

وتهيب محافظة المنيا بأصحاب المحال العامة سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية للوحدات المحلية التابعين لها للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وبدء إجراءات الترخيص، تفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون أو التعرض للغرامات الفورية في حال عدم ترخيص النشاط.