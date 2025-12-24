سياح من جنسيات مختلفة يطلقون مبادرة دعم لأطفال السرطان في الصعيد

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان فى الأقصر، وفدًا من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، قدموا من عدد من مدن البحر الأحمر، في زيارة إنسانية تهدف إلى التعرف على أنشطة المستشفى والخدمات الطبية المتطورة التي تقدمها لمرضى السرطان بالمجان.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل عدد من أقسام المستشفى، شملت الصيدلية الإكلينيكية، ومعامل الباثولوجي، وأقسام علاج الأطفال مرضى السرطان، حيث اطلع الوفد على أحدث التقنيات الطبية والتكنولوجية التي تعتمد عليها المستشفى في تقديم رعاية صحية متكاملة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يسهم في رفع نسب الشفاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأعلن أعضاء الوفد الأجنبي عن تدشين حملة تعريفية عن المستشفى عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، تستهدف نقل التجربة الإنسانية والطبية التي شاهدوها داخل المستشفى إلى مختلف الدول الأوروبية، ودعم مرضى السرطان معنويًا، وحث أصدقائهم ومتابعيهم على مساندة الأطفال المرضى خلال رحلتهم العلاجية.

كما حرص السياح على التقاط صور تذكارية داخل المستشفى، تمهيدًا لنشرها ضمن الحملة التعريفية، دعمًا للأطفال مرضى السرطان، وتأكيدًا على التضامن الإنساني معهم.

وقال أحمد شوقي، مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات شفاء الأورمان، إن زيارات السائحين الأجانب للمستشفى مستمرة على مدار العام، وهو ما يعكس حجم الثقة في مستوى وجودة الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات شفاء الأورمان، والدور الإنساني الذي تقوم به في علاج مرضى السرطان بالمجان وفق أحدث المعايير العالمية.

ومن جانبه، وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للوفد الأجنبي الذي ضم جنسيات متعددة، مؤكدًا أن هذه الزيارات تعكس الثقة الدولية في مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى، وتسهم في نشر رسالتها الإنسانية عالميًا، وجذب مزيد من الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان، خاصة في محافظات الصعيد، في ظل التطوير المستمر ومواكبة أحدث النظم الطبية العالمية.