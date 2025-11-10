أطفال المنيا يرافقون ذويهم داخل لجان انتخابات النواب 2025 (صور)

بحضور المحافظ.. إقبال كثيف في اليوم الأول لانتخابات النواب بأسيوط (صور)

المنيا - جمال محمد:

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، مشاركة لافتة للأطفال الذين حضروا برفقة آبائهم وأمهاتهم، في مشهد يعكس ترسيخ الوعي السياسي والتعريف المبكر بثقافة المشاركة الديمقراطية لدى النشء.

ورصدت عدسة "مصراوي" لحظات دخول الأطفال إلى محيط اللجان، حيث ظهرت على وجوههم ملامح الدهشة والفرحة، بينما تابعوا عن قرب خطوات التصويت، بدءًا من اصطحاب ذويهم حتى وضع ورقة الاقتراع داخل الصندوق، في مشهد يظل عالقًا في ذاكرتهم كأول احتكاك لهم بهذا الحدث الوطني.

ويأتي حضور الأطفال كجزء من حرص الأسر على تعريف أبنائهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وتنمية روح الانتماء للوطن والمساهمة المستقبلية في صنع القرار.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في محافظة المنيا 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا وناخبة، موزعين على 481 مقرًا انتخابيًا تضم 621 لجنة فرعية على مستوى مراكز المحافظة.

وتشرف على عملية الاقتراع هيئة من السادة القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان وتيسير الإجراءات، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.