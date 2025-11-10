بعد يوم من رحيل والده.. وفاة الطالب عبدالرحمن في حادث القناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

خيّم الحزن الشديد على أهالي قرية سندبيس بمحافظة القليوبية، عقب وفاة الطالب عبدالرحمن رضا عبد الفتاح أبو سعيد، متأثرًا بإصاباته البالغة في الحادث المروع الذي وقع بطريق سندبيس – خط 12 في اتجاه القناطر الخيرية، أمام السلخانة، والذي أسفر عن وفاة والده وثلاثة أطفال آخرين كانوا في طريق عودتهم من المدرسة.

وكان الحادث قد وقع نتيجة تصادم سيارة ربع نقل بسيارتين ودراجة نارية، ما أدى إلى انقلاب السيارة داخل مصرف مائي، واشتعال النيران في الدراجة النارية، فيما هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لرفع آثار التصادم وإخماد النيران.

وأسفر الحادث في بدايته عن مصرع شخصين في موقع التصادم، وإصابة أربعة أطفال بجروح خطيرة، قبل أن يفارق ثلاثة منهم الحياة لاحقًا داخل المستشفى متأثرين بإصاباتهم.

وجاءت قائمة الضحايا كالتالي:

رضا عبد الفتاح أحمد محمد (48 عامًا) – سائق السيارة، ووالد عبدالرحمن (توفي أمس).

محمد نجم الدين مرشد (12 عامًا) – طالب (توفي أمس).

براء محمود صلاح (12 عامًا) – طالب (توفي لاحقًا بالمستشفى).

أنس محمود صلاح (13 عامًا) – طالب (توفي لاحقًا بالمستشفى).

عبدالرحمن رضا عبد الفتاح – الطالب الذي توفي اليوم بعد يوم واحد من رحيل والده.

المصاب الوحيد الباقي: عمرو محمود صلاح (10 سنوات) – مصاب بكسر في الفخذ الأيسر ويتلقى العلاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من رفع السيارة المقلوبة من المصرف، والسيطرة على الحريق، وإعادة حركة المرور لطبيعتها. فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.

