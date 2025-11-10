بحضور المحافظ.. إقبال كثيف في اليوم الأول لانتخابات النواب بأسيوط (صور)

المنيا - جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، مؤكدًا أن أعمال التصويت تسير بسلاسة وانضباط في مختلف المراكز، بما يتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في أجواء هادئة ومنظمة.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالمراكز لم تتلقَ أي شكاوى حتى الآن، ولم يتم رصد أي معوقات داخل اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تتراوح بين المتوسط والكثيف في أغلب اللجان على مستوى الدوائر.

ووجّه اللواء كدواني رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لتنظيم حركة الدخول والخروج أمام اللجان، ومنع أي زحام أو تكدس، بما يضمن سهولة التصويت خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

ودعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن صوت كل ناخب له تأثير حقيقي في تشكيل مستقبل الوطن واستكمال مشروعات التنمية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يُذكر أن عدد الناخبين بمحافظة المنيا يبلغ 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا وناخبة، موزعين على 481 مقرًا انتخابيًا تضم 621 لجنة فرعية، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين مكثف من أجهزة الشرطة لضمان سلامة العملية الانتخابية.