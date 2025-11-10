إعلان

رغم ظروفه الصحية.. ‬مطران الفيوم يُدلي بصوته في انتخابات النواب (صور)

كتب : حسين فتحي

12:37 م 10/11/2025
  • عرض 5 صورة
    مطران الفيوم يُدلي بصوته (4)
    مطران الفيوم يُدلي بصوته (3)
    مطران الفيوم يُدلي بصوته (2)
    مطران الفيوم يُدلي بصوته (5)

الفيوم - حسين فتحي:

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، صباح اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات البرلمانية بمقر لجنته بمدرسة الشهيد المهندس محمد يوسف عبد السلام بمنطقة كيمان فارس، بمدينة الفيوم، رغم ظروفه الصحية.

ورافق مطران الفيوم وفد كنسي ضم القمص بولا عطية، وكيل مساعد مطرانية الفيوم، والقمص صليب توفيق، وكيل مساعد المطرانية للشؤون القانونية، والأب الراهب القس أنسطاسي النقلوني، سكرتير مطران الفيوم، والقس أمونيوس فوزي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، والنائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب، واللواء ممدوح فام.

وساعد المستشار رئيس اللجنة مطران الفيوم بالنزول للطابق الأرضي لتمكينه من الإدلاء بصوته، نظرًا لظروفه الصحية التي تمنعه من صعود السلالم للجنة.

واستقبل المستشار محمود عبد التواب، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بدائرة بندر ومركز الفيوم، مطران الفيوم، ورحب به أثناء حضوره للتصويت في الانتخابات.

الأنبا إبرام رغم ظروفه الصحية مطران الفيوم يُدلي بصوته انتخابات مجلس النواب 2025

