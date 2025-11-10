إقبال كثيف لسيدات أسوان في اليوم الأول لانتخابات النواب (فيديو وصور)

المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، منذ قليل، اندلاع حريق هائل داخل أحد مصانع البويات بالمنطقة الصناعية السابعة، مما أسفر عن تصاعد كثيف لألسنة اللهب وأعمدة الدخان، التي شوهدت من مناطق متفرقة بالمدينة، وأثارت حالة من الخوف بين الأهالي.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها، فيما لا تزال ألسنة اللهب مشتعلة حتى الآن.

وتحركت القيادات الأمنية ورئيس مدينة السادات إلى موقع الحادث للمتابعة الميدانية والوقوف على أسباب الحريق والخسائر الناتجة عنه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.