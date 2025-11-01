الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تابع الآلاف من أهالي الإسكندرية، مساء اليوم السبت، مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير في بث حي ومباشر من ساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية، وسط أجواء احتفالية غمرتها مشاعر الفخر والبهجة.

وتزين مبنى المكتبة الرئيسي ومركز المؤتمرات بالإضاءة الذهبية خصيصاً لهذه المناسبة، بينما أضاءت عروض الليزر المبهرة والألعاب النارية سماء المدينة، لتصنع لوحة فنية فريدة جمعت بين عظمة المتحف الجديد ورمزية مكتبة الإسكندرية كمنارة للثقافة.

وتقدم الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن المتحف المصري الكبير يمثل أيقونة حضارية تجسد التقاء التاريخ بالمستقبل، وتثميناً لكافة الجهود الوطنية التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع الاستثنائي.