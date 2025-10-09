إعلان

84 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم في انتخابات النواب بقنا حتى نهاية اليوم الثاني

كتب : عبدالرحمن القرشي

06:40 م 09/10/2025
قنا - عبد الرحمن القرشي:

اختُتم اليوم الثاني من تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا بتقديم 84 مرشحًا أوراقهم رسميًا في مختلف الدوائر الانتخابية بالمحافظة، وفقًا لما رصدته منصة برلمان قنا.

وشهد اليوم الثاني تقديم 4 مرشحين جدد أوراق ترشحهم، وهم:

محمد عبد القوي عبد العال - الدائرة الثالثة - مستقل.

أشرف أندراوس غطاس - الدائرة الثالثة - حزب الريادة.

منصور محمد خليل محمد - الدائرة الأولى - مستقل.

عبد المنصف حفيظ فكري - الدائرة الثانية - مستقل.

وتواصل لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة قنا الابتدائية استقبال المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

