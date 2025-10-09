خلاف على الميراث ينتهي بمأساة.. شاب يقتل شقيقه الأكبر فى الشرقية

قتل شاب عشريني، شقيقه الأكبر بقرية هربيط التابعة لمركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبو كبير يفيد تلقيه بلاغا بمقتل إبراهيم علي مراد على يد شقيقه الأصغر "حمدي" بقرية هربيط.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبو كبير إلى محل الواقعة، وجرى التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ عليها في مشرحة المستشفى قبل انتداب فريق من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثة لبيان أسباب الوفاة.

وتمكنت القوات الأمنية بمركز شرطة أبو كبير من ضبط الجاني، وتحرر المحضر القانوني اللازم قبل عرضه على النيابة التي تباشر التحقيقات في الواقعة.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، بأن خلاف على الميراث نشب بين الشقيقين أدى لتشابك بينهما ما أسفر عن سقوط الأخ الأكبر قتيلا.