محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير باكستان تعزيز التعاون - صور

بحث الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مع سفير باكستان بالقاهرة عامر شوكت، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية بين الجانبين، وذلك في أول زيارة للسفير بالإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية، خلال لقائه بسفير باكستان، اليوم الخميس، أهمية دفع العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان نحو آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي، مشيدًا بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

وخلال اللقاء، طرح المحافظ عددًا من المبادرات لتعزيز التعاون الثنائي، من بينها توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي الإسكندرية وكراتشي، لما يجمع بينهما من قواسم مشتركة كونهما مدينتين ساحليتين صناعيتين محوريتين.

كما اقترح الفريق أحمد خالد تنظيم معارض للمنتجات الباكستانية بالإسكندرية، تشمل الصناعات اليدوية والسجاد والمنسوجات والمنتجات الجلدية والخشبية، بهدف تعريف الجمهور المصري بالمنتجات الباكستانية ودعم التبادل التجاري والثقافي، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين الباكستانيين على إقامة مشروعاتهم في الإسكندرية.

من جانبه، أعرب السفير شوكت عن سعادته بزيارة الإسكندرية وامتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى عضوية البلدين في مجموعة الدول الثماني النامية (D8)، ومؤكدًا وجود استثمارات باكستانية قائمة في مصر، منها مصنعان للنسيج بالإسكندرية. كما أعرب عن تطلعه لتوسيع التعاون الصناعي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سفير باكستان إلى أهمية ربط ميناء الإسكندرية بميناء جوادار ضمن مبادرة "طريق الحرير البحري"، بما يعزز موقع مصر كمركز لوجستي للشركات الباكستانية. كما أعلن عن لقاءات مرتقبة مع رئيس جامعة الإسكندرية، ورئيس مكتبة الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي.

كما عبر السفير عن إعجابه بتطور مدينة الإسكندرية، فيما أكد المحافظ أنها مدينة واعدة تزخر بفرص استثمارية متنوعة. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتعزيز العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين.