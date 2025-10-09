ندوة حول الإسعافات الأولية برأس سدر -صور

نظم فريق المشاركة المجتمعية بمستشفى رأس سدر، أحد مستشفيات فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، ندوة حول الإسعافات الأولية في معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق. بهدف تعزيز الوعي بأهمية الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وتضمن فريق المشاركة المجتمعية، الدكتور إبراهيم الحلواني، رئيس قسم إرضاء المنتفعين، والدكتور أحمد طارق، مدير الطوارئ، وأمال عبد الحميد، مسؤول مشاركة مجتمعية.

وتضمنت الندوة تعريف الإسعافات الأولية وأهميتها، وكيفية التعامل مع الإصابات الشائعة، وخطوات إنقاذ الحياة في حالات الطوارئ، وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية.

وتهدف الندوة إلى نشر الوعي الصحي بين الطلاب، وتدريب المشاركين على مهارات الإسعافات الأولية، تعزيز الثقافة الصحية في المجتمع.

تعد مثل هذه الفعاليات ضرورية لتزويد المجتمع بالمعرفة اللازمة، لإنقاذ الأرواح في المواقف الحرجة.