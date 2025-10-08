بالأسماء.. 11 مرشحًا محتملًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب في قنا

شهد محيط مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية، صباح اليوم، أجواءً انتخابية مشحونة في أول أيام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث احتشد العشرات من المرشحين وأنصارهم منذ الساعات الأولى لتقديم أوراقهم، وسط زحام وتدافع كبير أمام مقر المحكمة.

وتطورت المشادات الكلامية بين بعض أنصار المرشحين إلى اشتباكات بالأيدي أمام البوابة الرئيسية للمجمع، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية بسرعة لاحتواء الموقف والسيطرة على الأوضاع وتنظيم عملية الدخول إلى القاعات المخصصة لتلقي الطلبات.

وشهد محيط المحكمة انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن لتأمين سير الإجراءات، فيما واصلت لجنة تلقي الطلبات استقبال المرشحين وفق الضوابط القانونية والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.