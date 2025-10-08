مجمع محاكم قنا يستقبل 10 مرشحين في أول أيام فتح باب الترشح للبرلمان

شهدت محافظة قنا، صباح اليوم الأربعاء، انطلاقة ساخنة للسباق الانتخابي مع بدء لجنة الانتخابات بالمحافظة استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر مجمع المحاكم بمدينة قنا، في أول أيام فتح باب الترشح المقرر خلال الفترة من 8 حتى 15 أكتوبر الجاري.

وشهد محيط مجمع المحاكم زحامًا كبيرًا وتواجدًا مكثفًا من المرشحين المحتملين، حيث توافد العشرات منذ ساعات الفجر الأولى، وافترش بعضهم الأرض أمام البوابة الرئيسية لحجز الأسبقية في تقديم الأوراق والحصول على الرموز الانتخابية، في مشهد انتخابي تنافسي يعكس سخونة المعركة البرلمانية المقبلة، خاصة بين مرشحي العائلات والقبائل المؤثرة في الدوائر الأربع بالمحافظة.

وخلال الدقائق الأولى من فتح باب التقديم، استقبلت اللجنة أوراق 10 مرشحين تقدموا رسميًا لخوض الانتخابات عن دوائر محافظة قنا المختلفة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لتأمين دخول المرشحين والعاملين فقط.

وتُجرى الانتخابات في محافظة قنا على أربع دوائر انتخابية تضم 9 مقاعد فردية، موزعة كالتالي: دائرة قنا وتوابعها (مقعدان)، دائرة قوص وتضم قوص وقفط ونقادة (مقعدان)، دائرة نجع حمادي وتضم نجع حمادي والوقف ودشنا (ثلاثة مقاعد)، دائرة أبوتشت (مقعدان)، بالإضافة إلى 9 مرشحين بالقائمة الوطنية، من بينهم 4 مقاعد مخصصة للمرأة.