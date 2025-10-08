إعلان

انتخابات النواب 2025.. محكمة أسوان تبدأ استقبال أوراق الترشح

كتب : إيهاب عمران

11:53 ص 08/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    استقبال أوراق الترشح (5)
  • عرض 11 صورة
    استقبال أوراق الترشح (2)
  • عرض 11 صورة
    استقبال أوراق الترشح (15)
  • عرض 11 صورة
    استقبال أوراق الترشح (14)
  • عرض 11 صورة
    استقبال أوراق الترشح (13)
  • عرض 11 صورة
    استقبال أوراق الترشح (12)
  • عرض 11 صورة
    استقبال أوراق الترشح (3)
  • عرض 11 صورة
    استقبال أوراق الترشح (1)
  • عرض 11 صورة
    استقبال أوراق الترشح (4)
  • عرض 11 صورة
    استقبال أوراق الترشح (11)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان – إيهاب عمران:

شهدت محكمة أسوان الابتدائية، اليوم الأربعاء، بدء تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع، تحت إشراف المستشار إيهاب خلف الله.

وتوافد منذ الساعات الأولى عدد من الراغبين في خوض السباق الانتخابي لتقديم أوراقهم، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة القضائية والأمنية والإدارية لتسهيل الإجراءات، مع تخصيص مقار ولجان لمراجعة المستندات المطلوبة وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تستمر عملية تلقي طلبات الترشح حتى الأربعاء القادم 15 سبتمبر، على أن تُعلن القوائم المبدئية للمرشحين المقبولين بعد استكمال فحص الأوراق والتأكد من استيفاء الشروط القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة أسوان انتخابات النواب استقبال أوراق الترشح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر: الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
السيسي: مفاوضات شرم الشيخ "مشجعة".. وأدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق
شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي
أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل