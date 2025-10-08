انتخابات النواب 2025.. محكمة أسوان تبدأ استقبال أوراق الترشح

بالصور- السيطرة على حريق بكمية من الهيش والمخلفات على طريق منوف

أسوان – إيهاب عمران:

شهدت محكمة أسوان الابتدائية، اليوم الأربعاء، بدء تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع، تحت إشراف المستشار إيهاب خلف الله.

وتوافد منذ الساعات الأولى عدد من الراغبين في خوض السباق الانتخابي لتقديم أوراقهم، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة القضائية والأمنية والإدارية لتسهيل الإجراءات، مع تخصيص مقار ولجان لمراجعة المستندات المطلوبة وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تستمر عملية تلقي طلبات الترشح حتى الأربعاء القادم 15 سبتمبر، على أن تُعلن القوائم المبدئية للمرشحين المقبولين بعد استكمال فحص الأوراق والتأكد من استيفاء الشروط القانونية.