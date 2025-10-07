إعلان

بوّر فدان أرض لإنشاء مقابر.. إجراءات عاجلة ضد مواطن بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر

06:26 م 07/10/2025
الإسكندرية – محمد عامر:

أوقف حي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أعمال تبوير فدان من الأراضي الزراعية بقرية أبيس العاشرة، كان مواطن قد شرع في تجريفها تمهيدًا لتقسيمها وبيعها كمقابر مخالفة للقانون.

رصدت إدارة الجبانات بحي وسط خلال جولة ميدانية أعمال التجريف وتشوين مواد البناء بالأرض الزراعية، وعلى الفور تم شن حملة مكبرة لإيقاف الأعمال.

وأكدت إنجي فتحي رئيس حي وسط، في بيان، أنه تم إيقاف الأعمال المخالفة في المهد وإزالة مواد البناء، مضيفة أنه جرى إحالة الواقعة للإدارة الهندسية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بالتصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وحماية الرقعة الزراعية في نطاق المحافظة.

تبوير فدان جولة ميدانية حملة مكبرة محافظة الإسكندرية

