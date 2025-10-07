غادر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الثلاثاء، محافظة أسيوط، عقب زيارة رعوية امتدت على مدار أسبوع، وشملت عددًا من الأنشطة الكنسية والخدمية.

وخلال جولته، زار قداسته سبع إيبارشيات بالمحافظة، حيث دشن وافتتح عددًا من الكنائس، ووضع حجر الأساس لمشروعات خدمية وتعليمية وطبية واجتماعية، كما التقى برجال الإكليروس والرهبان والراهبات، إلى جانب لقاءات موسعة مع أبناء الإيبارشيات السبع.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، عن بالغ سعادته وسعادة شعب المحافظة بهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تركت أثرًا روحيًا عميقًا يتجاوز الطابع الاحتفالي. ونقل عن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إشادته بالزيارة التي وصفها بأنها رفعت من مكانة المحافظة في أعين العالم.

وفي ختام كلمته، وجّه الأنبا يوأنس الشكر للآباء المطارنة والأساقفة الذين رافقوا قداسة البابا خلال الزيارة، مثمنًا جهود جميع المشاركين في تأسيس الكنائس والمشروعات، ومشيدًا بدور القيادات المحلية وعلى رأسهم اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط.