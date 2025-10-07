إعلان

العلاج الحر: إغلاق 24 منشأة طبية وإنذار 23 أخرى فى البحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:36 م 07/10/2025
البحيرة - أحمد نصرة:


أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، 8 منشآت طبية خاصة تُدار بدون ترخيص، واستصدرت 16 قرار غلق آخر جارٍ تنفيذه، خلال حملاتها المكثفة على مدار الأسبوع الماضي.


وشملت الحملات المرور على 129 منشأة طبية خاصة متنوعة الأنشطة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية المقررة، وفحص 8 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.


كما وجهت الإدارة 23 إنذارًا لمنشآت طبية بها ملاحظات بسيطة لتصويب أوضاعها، وحررت محضر انتحال صفة طبيب ومحضرين فض أختام.


وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددة على أن المحافظة تتعامل بحزم مع أي مخالفات لضمان تطبيق القانون وتحقيق الانضباط، بالتوازي مع دعم وتشجيع المنشآت الملتزمة على تطوير خدماتها وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمواطنين.

