غلق 71 منشأة طبية وإنذار 538 أخرى بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهى:

كشف الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية شنت حملات مكثفة خلال شهر سبتمبر الماضي على المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والمعامل ومراكز الأشعة والحضانات ومحال النظارات الطبية، إذ مرت على 1065 منشأة طبية بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن مطابقة 394 منشأة للاشتراطات الصحية، بينما تم إنذار 538 منشأة لتلافي بعض السلبيات، كما أغلق 71 منشأة مخالفة بشكل فوري، وجارٍ استصدار قرارات غلق لـ 62 منشأة أخرى.

وشدد محافظ المنوفية على الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالمعايير والاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.