بفقرات فنية واستعراضية.. معاهد جنوب سيناء الأزهرية تحتفل بذكرى أكتوبر

اليوم العالمي للمعلم.. طالب يمني يعثر على أستاذه بكفر الشيخ بعد رحلة بحث

85 مرشحًا محتملًا يجرون الكشف الطبي استعدادًا لانتخابات النواب بأسيوط

احتفال طلاب معاهد المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بفقرات متنوعة في أجواء يسودها الفخر والانتماء للوطن.

وتضمنت الفعاليات فقرات إذاعية وأناشيد وطنية، و استعراضات، وكلمات عن بطولات الجيش المصري، ودور الأزهر الشريف في ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، بجانب فقرات لرسم وتلوين العلم المصري.

وقال الدكتور أحمد بدير، مدير المنطقة الأزهرية، إنه جرى إطلاق الفعاليات في جميع المعاهد " إبتدائي، إعدادي، ثانوي" على مستوى المحافظة بمشاركة مكتب "بناء" ضمن أنشطته الهادفة إلى تعزيز الفكر والهوية الوطنية بين طلاب المعاهد الأزهرية.

وأوضح مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية في تصريح اليوم، إن ذكرى انتصارات أكتوبر تجسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية، ومشاركة المعاهد الأزهرية في إحيائها، جاء في إطار جهود الأزهر الشريف في بناء الفكر والهوية الوطنية، وغرس روح الانتماء في نفوس الطلاب.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم هذه الفعاليات تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، و الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم.