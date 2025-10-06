محافظ الشرقية يوجه بتركيب صفايات مياه بنفق حسن صالح (صور)

محافظ أسوان في احتفال "شؤون القبائل": ذكرى أكتوبر نبراس للشباب (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، توجيهاته إلى محمد أبو هاشم، رئيس حي ثانِ الزقازيق، بسرعة تركيب صفايات مياه داخل نفق "حسن صالح" لتصريف تجمعات المياه الجوفية بداخله، بما يضمن عدم إعاقة حركة المارة والمركبات وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

تنفيذًا لتعليمات المحافظ، انتقل رئيس الحي إلى موقع النفق، يرافقه مسؤولو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم البدء في أعمال تركيب صفايات المياه، إلى جانب تركيب ماتور غاطس لسحب أي كميات مياه متراكمة داخل النفق بشكل فوري، لضمان استمرار الحركة بانسيابية تامة.

وأوضح رئيس الحي أنه عقب الانتهاء من أعمال الصفّايـات سيتم دهان جدران النفق وتركيب بلاط الإنترلوك بمدخل النفق في اتجاه شارع وادي النيل، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.