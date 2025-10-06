3 شباب في النعوش.. منيل عروس تبكي أبناءها ضحايا حادث الضبعة

المنوفية – أحمد الباهي:

لم تكن شمس الإثنين عادية في قرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون، فمع أول ضوء لها كانت أصوات البكاء تسبق الأذان، وحشود الأهالي تتقاطر من كل الأزقة والبيوت مودّعين ثلاثة من خيرة شباب القرية، "عرسان كانوا بيبنوا بيوتهم" كما يردد الأهالي بقلوب مكلومة.

أحمد السيد أبو خاطر، وأحمد رشاد شعبان، ومجدي شعبان إمام — ثلاثة أصدقاء خرجوا معًا في رحلة عمل جديدة، لكنهم لم يعودوا، كانوا يستقلّون سيارة نقل محملة بالحديد والمقصات، حين اختل توازنها فجأة على طريق الضبعة، لتنقلب وتسقط حمولتها الثقيلة فوقهم، تاركة خلفها مأساةً لا تُحتمل ودموعًا لا تجف.

في مشهد أبكى الجميع، شيّع المئات من أبناء القرية جثامينهم إلى مثواهم الأخير، بينما علت أصوات الدعاء والرجاء بالرحمة لهم، والشفاء لاثنين آخرين ما زالا يصارعان الألم في المستشفى.