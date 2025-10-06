إعلان

بالصور- ضبط 2.3 طن أغذية فاسدة داخل مخزن غير مرخص في أسوان

كتب : إيهاب عمران

02:46 م 06/10/2025
أسوان - إيهاب عمران:


تواصل مديريات التموين والصحة والطب البيطري بمحافظة أسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، تنفيذ الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطاعم، للتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية المطروحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، بهدف ضمان تقديم غذاء آمن وصحي لجميع المقيمين بالمحافظة والزائرين لها.

وأضاف "أبو المجد" أن الحملة الأخيرة أسفرت عن ضبط 2 طن و350 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن غير مرخص بدائرة قسم أول أسوان، شملت كميات من الجبنة والعسل والمش والطحينة التي ثبت فسادها وتغير خواصها الطبيعية.

وأكد مدير الطب الوقائي أنه تم تحرير محضر ضبط بالواقعة، وجارٍ عرض القضية على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات المفاجئة لضبط أي مخالفات تمس صحة المواطنين.

مديريات التموين أغذية فاسدة مخزن غير مرخص أسوان

