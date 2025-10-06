وضع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إكليلًا من الزهور، اليوم الإثنين، على النصب التذكاري بميدان الشهداء، في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة،

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، في أجواء يسودها الاعتزاز والفخر ببطولات القوات المسلحة المصرية أعقبه الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن

وأكد محافظ بورسعيد خلال مراسم الاحتفال أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل رمزًا للفداء والتضحية والعزيمة التي سطّرها رجال القوات المسلحة بدمائهم الطاهرة دفاعًا عن أرض الوطن، مشيرًا إلى أن أبناء بورسعيد يواصلون العمل والبناء استكمالًا لمسيرة العطاء والانتصار.

وأضاف أن انتصارات السادس من أكتوبر ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وذكرى خالدة تجسد عظمة وبسالة القوات المسلحة المصرية، التي ضربت أروع الأمثلة في التضحية والفداء لاستعادة الأرض والكرامة.