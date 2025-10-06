افتتاح كوبري الشهيد أمير عوض الله بالعاصمة الجديدة للقناة (صور)

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، افتتاح كوبري الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله (الكوبري الغربي) عند الكيلو متر 86.600 على ترقيم قناة السويس ضمن سلسلة الكباري العائمة.



جاء ذلك بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، واللواء هيثم البوهي، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والعميد أحمد عبد اللطيف المحمدي، مساعد قائد الجيش الثاني، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وشملت مراسم الافتتاح إزاحة الستار عن جدارية الكوبري، تلاها جولة تفقدية وتجربة تحميل بقافلة من السيارات والمركبات المختلفة الأحجام للتأكد من سلامة جميع العناصر الملاحية والأرضية بالكوبري والطرق والمداخل المؤدية إليه.

ويُعد الكوبري العائم الجديد امتدادًا للكوبري الشرقي على القناة الجديدة، ليكتمل بذلك المحور الجديد للربط بالقطاع الأوسط للقناة. يبلغ طول الجزء المعدني للكوبري 280 مترًا، وعرضه 15 مترًا، ويتكون من أربع بنتونات عائمة بوزن إجمالي 1650 طنًا، وتصل حمولته إلى 100 طن للسيارة الواحدة بحد أقصى 4 مركبات نقل ثقيل على الكوبري في الوقت نفسه.

جرى تصميم الكوبري بواسطة ترسانة بورسعيد البحرية واعتماد هيئة الإشراف الفرنسية (BV)، وشارك في بنائه ترسانة بورتوفيق البحرية وشركات الهيئة بالتعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية للقطاع الخاص.



ونفذت الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس المراسي الخرسانية والإشراف على تجهيز مداخل ومخارج الكوبري، والتي نفذتها شركة قناة السويس للموانئ وشركة التنمية للمقاولات.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء وربطها بالوادي عبر محاور العبور المختلفة، مشيرًا إلى نجاح هيئة قناة السويس في مضاعفة محاور العبور خلال السنوات العشر الأخيرة، لترتفع من 10 محاور عبور عام 2014 إلى 25 محورًا حتى الآن، بينها 8 معديات، و6 أنفاق، و13 كوبري عائم موزعة على 8 محاور، بالإضافة إلى كوبري السلام وكوبري الفردان وكوبري شركة الحاويات شرق التفريعة.

وأوضح رئيس الهيئة أن المحور الجديد يعد الثالث في القطاع الأوسط للقناة، ويمتد على القناتين الأصلية والجديدة ليعمل بالتكامل مع المحورين السابقين عند الكيلو متر 65.500 و70.300، ما يمثل إضافة جديدة تسهم في تحقيق أهداف تنموية واستراتيجية.

وشكر الفريق ربيع كافة الجهات المشاركة في إنشاء سلسلة الكباري العائمة الجديدة بإجمالي 15 كوبريًا عائمًا، مشيرًا إلى انتهاء 6 كباري منها ضمن 3 محاور عبور بالتعاون مع شركات الهيئة والشركات الوطنية، بالتوازي مع أعمال الطرق الرئيسية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، أن سيناء شهدت تضحيات كبيرة يتم تخليدها بإطلاق أسماء شهداء الواجب على المعالم الرئيسية وصروح التنمية، مشيدًا بما تشهده محاور العبور من طفرة كبيرة تساهم في دفع عجلة التنمية، ودور هيئة قناة السويس في دعم الأهداف التنموية بمدن القناة وسيناء.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن محاور العبور الجديدة سيكون لها دور كبير في دعم المخططات التنموية بالمحافظة، وتسهيل عبور المواطنين والمركبات من وإلى سيناء، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والخدمية.