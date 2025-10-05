إعلان

لأول مرة.. نجاح جراحة تركيب مفصل فخذ أسمنتي لمسن بالقنطرة شرق (صور)

كتب : مصراوي

07:59 م 05/10/2025
الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح فريق طبي بمستشفى القنطرة شرق المركزي، في إجراء أول جراحة من نوعها لتركيب نصف مفصل فخذ أسمنتي لمريض يبلغ من العمر 87 عامًا، كان يعاني من كسر في عنق عظمة الفخذ.

كان المريض قد وصل إلى المستشفى وهو يعاني من ألم حاد وعدم قدرة على الحركة، ليقرر الفريق الطبي إجراء الجراحة المتقدمة التي تتيح استعادة الحركة سريعًا وتقلل من المضاعفات لدى كبار السن.

أجرى الجراحة فريق من أطباء العظام والتخدير بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور مينا حليم، مدير المستشفى.

وضم الفريق: الدكتور محمد أحمد عبدالصمد السبعاوي والدكتور هشام مصطفى فتوح، وأطباء التخدير الدكتور أحمد بركات إبراهيم والدكتور إسلام محسن جابر، بمشاركة فني التمريض الممرضة رباب سامي سلامة.

وخرج المريض من العمليات بحالة مستقرة، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيل حركي، في نجاح يعكس تطور الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى بدعم من الهيئة العامة للرعاية الصحية.

