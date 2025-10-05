إعلان

صادر له قرار هدم من 53 سنة.. انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية - صور

كتب : مصراوي

12:06 ص 05/10/2025
    انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية
    انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية
    انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية
    انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق في حي الجمرك وسط الإسكندرية، مساء السبت، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد انهيار جزئي لعقار الكائن رقم 3 شارع عبد الحميد بك، وانتقل المهندس محمد صلاح، رئيس حي الجمرك، وضباط الشرطة إلى موقع البلاغ،

وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بناء قديم، خالي من السكان، وصادر له قرار هدم كلي رقم 116 لسنة 1972.

وكشفت المعاينة سقوط بعض حجرات العقار من الدور الثاني حتى سطح الأرض وانهيار واجهة العقار، وذلك دون حدوث إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

