إعلان

القضاء على 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة ببني سويف

كتب : مصراوي

10:43 م 04/10/2025

القضاء على 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة مكوّن من 3 عناصر إجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة وكرهم بقرية منهرو التابعة لمركز إهناسيا.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بشأن اتخاذ المتهمين منطقة نائية بدائرة مركز إهناسيا وكرًا لترويج المخدرات، واستخدامهم الأسلحة للدفاع عن نشاطهم غير المشروع، وعقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة الموقع، حيث بادر المتهمون بإطلاق النار على القوات، التي ردّت بالمثل، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا.

وجرى ضبط 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر "الأيس"، بالإضافة إلى 15 قطعة سلاح ناري وعدد كبير من الطلقات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تبادل إطلاق نار اهناسيا بني سويف ضبط مخدرات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

7 ساعات من النقاش.. تفاصيل موافقة اللجنة الخاصة على تعديل "الإجراءات الجنائية"
مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند