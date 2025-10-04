بني سويف - حمدي سليمان:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة مكوّن من 3 عناصر إجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة وكرهم بقرية منهرو التابعة لمركز إهناسيا.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بشأن اتخاذ المتهمين منطقة نائية بدائرة مركز إهناسيا وكرًا لترويج المخدرات، واستخدامهم الأسلحة للدفاع عن نشاطهم غير المشروع، وعقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة الموقع، حيث بادر المتهمون بإطلاق النار على القوات، التي ردّت بالمثل، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا.

وجرى ضبط 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر "الأيس"، بالإضافة إلى 15 قطعة سلاح ناري وعدد كبير من الطلقات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.