مأساة قرية ببني سويف.. 4 شباب خرجوا بحثًا عن "لقمة العيش" فعادوا في نعوش

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضاعف حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 7 أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة (2020 – 2025) مقارنة بالفترة من 2015 إلى 2019.

جاء ذلك في تصريحات له خلال افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض "تكنى سميت Techne Summit 2025 بمكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، بمكتبة الإسكندرية، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه جرى دعم نحو 790 شركة في مختلف مراكز إبداع مصر الرقمية، وشمل الدعم توفير التدريب، والمعامل التقنية؛ موضحًا أنه خلال عام ونصف تم احتضان 69 شركة وتمكينها من إنتاج نماذج أولية في معامل "كريتيفا" بالمحافظات.

وقال الدكتور عمرو طلعت، إن من أهم سبل دعم الشركات الناشئة هو تمكينها من النفاذ إلى التمويل؛ مثمنًا دعوة محافظ الإسكندرية للشركات الناشئة لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة وخلاقة لمواجهة التحديات التي تشهدها المحافظة.

ولفت إلى برنامج Start IT الذي يدعم الشركات الناشئة بحزم مالية وعينية تصل قيمتها إلى مليون جنيه لكل شركة؛ وتشمل هذه الحزم تمويلًا نقديًا، إلى جانب خدمات حوسبة سحابية تصل قيمتها إلى حوالى نصف مليون جنيه مقدمة من شركة أمازون ويب سيرفيسز.

وأضاف أن برنامج Creativa Incubation الذي يتم تنظيمه داخل مراكز إبداع مصر الرقمية، يقدم دعمًا يصل إلى نحو 400 ألف جنيه خلال فترة احتضان الشركات الناشئة التي تمتد إلى 9 أشهر.

وأوضح أن هناك العديد من الخطط السنوية التي تستهدف نفاذ الشركات الناشئة إلى الأسواق والمعارض الدولية مثل "ويب سميت" في البرتغال الذي يضم 24 شركة مصرية هذا العام.

وأعلن وزير الاتصالات أنه جارِ العمل على إطلاق منصة «إبداع مصر – EgyptInnovate» بنسخة محدثة والتي جرى تطويرها من قبل شركات ناشئة لتضم فرصًا واعدة لتشبيك الشركات الناشئة مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتمكينها من جذب استثمارات من خلال خريطة تفاعلية مدعومة بالبيانات تتيح بياناتها بشكل مفتوح المصدر.