جامعة بنها تطلق المرحلة الثانية لجامعة الطفل لصقل مواهب الأطفال (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتحت جامعة بنها فعاليات المرحلة الثانية للدورة السابعة لجامعة الطفل، والتي تُقام خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 18 نوفمبر 2025، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأكد الجيزاوي حرص الجامعة على تنفيذ برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن المبادرات القومية لإعداد أجيال متميزة من الأطفال، باعتبارهم أدوات التغيير المستقبلية القادرة على مواجهة التحديات، وصقل مهاراتهم العلمية والإبداعية لإعداد علماء المستقبل.

وأشار الدكتور أيمن عوض، منسق جامعة الطفل بجامعة بنها، إلى أن الفعاليات تُقام بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشددًا على أن الجامعة تستفيد من كافة إمكاناتها العلمية والبشرية لدعم الأطفال من خلال ورش فنية ودورات تدريبية تهدف إلى اكتشاف مواهبهم وتنميتها وتعزيز قدراتهم الابتكارية والإبداعية.





