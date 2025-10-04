تحذيرات عاجلة لأهالي قرى طوخ بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت الوحدة المحلية بقرية أكياد دجوى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بيانًا عاجلًا حذرت فيه المواطنين المقيمين على ضفاف نهر النيل بعدد من القرى والعزب التابعة، من بينها: طنط الجزيرة، كفر الرجالات، عزبة سكر، عزبة الجمعية، عزبة الحوفي، عزبة البيه، عزبة الفوايدية، عزبة مدين، وشارع البحر.

وجاء التحذير على خلفية الارتفاع الملحوظ في منسوب مياه النيل خلال الساعات الأخيرة، نتيجة زيادة كميات المياه المصرفة من سد النهضة الإثيوبي، ما يرفع من احتمالية تأثر بعض المناطق الواقعة في طرح النهر بمخاطر فيضانات محدودة.

وشددت الوحدة المحلية في بيانها على ضرورة التزام المواطنين بأقصى درجات الحذر، والابتعاد عن مجرى النهر خلال هذه الفترة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، ومتابعة أي مستجدات تصدر من الجهات المعنية بشأن تطورات الموقف المائي.

ونشرت الوحدة المحلية البيان التحذيري عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، موجهة الدعوات أن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.