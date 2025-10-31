إعلان

لبحث الملفات الخدمية.. محافظ الإسكندرية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:27 م 31/10/2025
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

عقد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، لبحث أبرز الملفات الخدمية والقضايا التنموية بالمحافظة، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وممثلي الشعب، بما يحقق مصالح المواطنين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ حرصه المستمر على التواصل الفعّال مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة العمل بالمحافظة.

وأوضح الفريق أحمد خالد أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى في مختلف القطاعات، تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بين الأجهزة التنفيذية وممثلي الشعب، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة للارتقاء بجودة الحياة والخدمات في مختلف الأحياء، مؤكدًا أن التعاون الدائم مع أعضاء مجلس الشيوخ يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة.

وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن تقديرهم لحرص المحافظ على إشراكهم في مناقشة الملفات ذات الأولوية داخل المحافظة، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الإسكندرية.

