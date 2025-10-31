بالصور- قافلة طبية شاملة في أسيوط تقدم خدمات مجانية لـ1479 مواطنًا

أسيوط – محمود عجمي:

نظّمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط قافلة طبية مجانية استهدفت أهالي منطقة إسكندرية التحرير التابعة لإدارة مركز أسيوط الصحية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتكثيف القوافل العلاجية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه القافلة تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بضرورة تعزيز جهود الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى المناطق النائية والمحرومة.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها لـ 1479 مواطنًا على مدار يومين، من خلال 9 عيادات تغطي 8 تخصصات طبية، شملت: الباطنة – الأطفال – الجلدية – تنظيم الأسرة – النساء – الأسنان – الأنف والأذن – العظام.

كما تضمنت القافلة خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وندوات التثقيف الصحي، وإجراء الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج مجانًا لجميع المترددين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة أحمد حسانين، منسق القوافل الطبية بالمحافظة، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على مختلف التخصصات، حيث تم إجراء 75 تحليل دم، و25 تحليل طفيليات، إلى جانب 13 أشعة عادية و31 فحصًا بالسونار، وإصدار 4 تقارير طبية، بالإضافة إلى خلع 29 سنًا.

وأضافت أن القافلة نفذت 204 فحوصات طبية لـ111 مريضًا ضمن خدمات الكشف المبكر عن الضغط والسكر ومبادرة "افحص واطمِن"، فضلًا عن صرف الأدوية مجانًا من صيدلية القافلة التي ضمت قائمة متنوعة من الأدوية، وتنظيم 14 ندوة توعوية حضرها 187 مواطنًا للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.