بالصور- رفع 500 حالة إشغال وإزالة 8 أكشاك عشوائية في حملة مكبرة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل الوحدات المحلية في مدن ومراكز محافظة أسوان حملاتها المكثفة لمراجعة تراخيص المحال التجارية، والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، حفاظًا على أرواح المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منشآت مخالفة.

وتشمل الحملات أيضًا رفع الإشغالات والمخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة في الشوارع والأسواق.

وفي هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة إبراهيم سليمان، حملة موسعة على الأسواق والأحياء المختلفة، أسفرت عن رفع أكثر من 500 حالة إشغال، ومصادرة المضبوطات المتنوعة، إلى جانب هدم وإزالة 8 أكشاك عشوائية مخالفة، كان يُدير بعضَها أشخاص من جنسيات غير مصرية.

وتأتي هذه الجهود في إطار مواجهة جميع أشكال العشوائية والتعديات على حرم الطريق العام، بمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح، مساعد مدير الأمن، إلى جانب نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، مدعومين بمعدات ثقيلة من سيارات ولوادر.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تتبناها المحافظة لتحقيق الانضباط الحضاري في الشارع الأسواني بما يعكس الصورة اللائقة بـ"عروس المشاتي".

وشدّد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية والمواجهة الحازمة لكافة أشكال الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطرق والأرصفة والممتلكات العامة، مع تطبيق القانون على الجميع حفاظًا على بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.