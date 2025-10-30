ضبط وإعدام 5.5 طن دقيق ولحوم فاسدة بالإسكندرية

إهمال الترميم قتل شابًا.. حبس مُلاك عقار "عاصفة الإسكندرية" سنة مع الشغل

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، حملة مكبرة بنطاق أحياء غرب والجمرك، أسفرت عن ضبط وإعدام 5.5 أطنان من السلع الغذائية الفاسدة.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام، إن الحملة تمكنت من ضبط 413 كيلو جرامًا من اللحوم البلدية والمجمدة ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت 300 كيلو لحوم بلدية ظهرت عليها علامات الفساد، و113 كيلو لحوم مجمدة ومصنعات مجهولة المصدر.

وأضاف أنه تم تنفيذ 11 قرار نيابة بإعدام 5.1 طن من الدقيق البلدي، بالإضافة إلى كميات من الجبن غير الصالح للاستهلاك، كما حررت الحملة محضرًا لمحل جزارة يعمل بدون ترخيص.

من جانبه، أكد المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين، استمرار الحملات الرقابية المشددة على الأسواق لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ الإسكندرية.