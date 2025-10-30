بالهولوجرام.. مدينة السادات تستعد لافتتاح أكبر نافورة راقصة

المنوفية - أحمد الباهي:

تستعد مدينة السادات بمحافظة المنوفية، السبت المقبل، لافتتاح أكبر نافورة راقصة بالمدينة، بالتزامن مع احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث من المقرر أن يتضمن حفل الافتتاح عرضًا بتقنية "الهولوجرام".

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة نفذها أحد رجال الأعمال بالمدينة، وتم توجيه دعوة عامة للأهالي والعائلات لحضور الا-فتتاح، الذي وُصف بأنه سيكون يومًا ترفيهيًا للأسر، مع التأكيد على أن المكان سيظل مفتوحًا للجمهور بشكل دائم.