طلاب المدرسة اليابانية بطور سيناء يبدعون في صنع أوراق البردي

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، ورشة فنية تفاعلية للطلاب لصناعة أوراق البردي، وذلك ضمن احتفالات مدارس جنوب سيناء تزامنا مع قرب انطلاق الحدث العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وتضمنت الورشة تجربة تعليمية وإبداعية ناجحة تمثلت في صناعة أوراق البردي بأيدي الطلاب، وتزينها برسومات فرعونية أصيلة، وذلك بناء علي توجيهات عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضحت ياسمين خاطر، معلمة مادة العلوم بالمدرسة، أنه جرى تنفيذ هذه التجربة العلمية المتميزة مع طلاب الصف الخامس الإبتدائي ضمن حصص مادة العلوم، حيث استخدموا أوراق الشجر الخضراء كبديل لنبات البردي الأصلي.

وأكدت أن خطوات التجربة بدأت بغلي الأوراق، ثم طحنها وتصفيتها وتشكيلها على هيئة أوراق البردي القديمة.

وأشارت إلى أن الطلاب قاموا بعد ذلك بتصميم رسومات فرعونية جميلة تعكس روح الحضارة المصرية العريقة، مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ التجربة في أجواء مليئة بالإبداع وروح البحث العلمي تحت إشراف الدكتور محمد المدبولي، مدير المدرسة.

كما أكدت أن هذه المبادرة تؤكد للطلاب أن العلم والمعرفة أساس التقدم والحضارة، إضافة إلى تعميق معارفهم بالفن المصري القديم الذي يعد مصدر فخر، وإشعارهم بالسعادة والفخر من خلال ربطهم بالأحداث المحلية مثل حدث افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يعد صرح حضاري عظيم ينتظره العالم.