محافظ الدقهلية يحث الطلاب على متابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة مدرسة المنصورة الإعدادية بنين، للاطمئنان على انتظام الدراسة ومتابعة أداء داخل الفصول ومستوى النظافة والانضباط بالمدرسة.

وخلال جولة المحافظ بالفصول الدراسية، أجرى حوارات أبوية مع التلاميذ تناولت معاني الوطنية والانتماء، حيث تحدث معهم عن الحدث التاريخي الأعظم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، وحثهم على متابعته.

وأكد محافظ الدقهلية أن تلك الإنجازات الوطنية تمثل ملحمة متجددة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وترسّخ مكانة مصر الحضارية والتاريخية بين الأمم، بعرض نماذج تاريخية أمام أنظار العالم للتأكيد على مكانة مصر الحضارية وكنوزها الأثرية عبر التاريخ.

كما تحدث محافظ الدقهلية خلال زيارة المدرسة معهم عن نصر أكتوبر المجيد عام 1973، مؤكدًا أن "نصر أكتوبر سيظل رمزًا للبطولة والفداء في وجدان كل مصري"، مشيدًا بتضحيات أبطال القوات المسلحة الذين أعادوا للوطن كرامته وعزته.

وتناول المحافظ الحديث عن معركة المنصورة الجوية التي جرت في 14 أكتوبر 1973، موضحًا أنها صفحة مضيئة في سجل المجد الوطني وبطولة خالدة يعتز بها كل أبناء الدقهلية ومصر كلها، حيث شارك فيها طيارون من أبناء المحافظة بكل شجاعة واقتدار.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن محافظة الدقهلية أنجبت لمصر رموزًا وطنية وقامات علمية وثقافية وسياسية بارزة أثرت في شتى المجالات، داعيًا التلاميذ إلى التعرف على تاريخ محافظتهم والاعتزاز ببطولاتها، قائلاً: "الاعتزاز بالماضي حافز لبناء المستقبل، وأنتم امتداد لهذا التاريخ المشرف".

وخلال الزيارة، وجّه المحافظ بضرورة الاهتمام الدائم بنظافة الفصول وساحات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة، مشددًا على أهمية دور المعلمين في غرس القيم الوطنية والانتماء، قائلاً: "المعلم هو القدوة وصاحب الرسالة السامية في بناء الأجيال وغرس روح الوطنية والاجتهاد في النفوس".