إعلان

جنوب سيناء تحصد لقب الشوط الرئيسي.. اختتام سباق الهجن السنوي في نويبع -صور

كتب : رضا السيد

12:42 م 30/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الشوط
  • عرض 10 صورة
    الفعاليات الخاصة بالختام
  • عرض 10 صورة
    تسليم الدروع
  • عرض 10 صورة
    تسليم الكأس
  • عرض 10 صورة
    السباق
  • عرض 10 صورة
    سباق الهجن
  • عرض 10 صورة
    فعاليات الأشواط
  • عرض 10 صورة
    التكريم في الختام
  • عرض 10 صورة
    توزيع الجوائز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات سباق الهجن السنوي الذي أقيم بنادى الهجن بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظة جنوب سيناء، بالتنسيق بين نادي الهجن، ووزارة الشباب والرياضة، ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وشهد فعاليات الختام، اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، و العديد من القيادات الأمنية، وعدد كبير من عواقل ومشايخ القبائل البدوية.

وقال الشيخ صالح محمد عايد، رئيس نادي الهجن بخليج العقبة، إن فعاليات السباق استمرت على مدار يومين، وتضمن 6 أشواط رئيسية، بواقع شوط المحافظات وتضمن محافظات " الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وشوط مدن المحافظة وضم 8 مدن هم " رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، الطور، سانت كاترين، شرم الشيخ، دهب، نويبع".

وأوضح رئيس نادي الهجن في تصريح اليوم، أن الأربعة أشواط الأخرى كانت بين القبائل، مؤكدا أن هذا السباق يعد النسخة الخامسة عشر التي جرى تنظيمها بمضمار هجن نويبع، بمشاركة العديد من المتسابقين من المحافظة والمحافظات الأخرى.

وأعلن رئيس النادي، أن محافظة جنوب سيناء فازت في شوط الماراثون الذي يعد الشوط الرئيسي والأساسي في السباق، وذلك من خلال الشوط الخاص بالمحافظات، حيث فاز يوسف سليمان عنزان الترباني، بالمركز الأول، كما فاز في شوط المدن سويلم غانم سويلم، من مدينة دهب، وفي شوط القبائل فازت قبيلة أولاد سعيد في الشوط الأول، وفاز في الشوط الثاني خضر سالم خضر، وفي الشوط الثالث فراج عويد، والرابع خالد بن سريع.

وأشار إلى أن فعاليات السباق جرت في أجواء من البهجة والسعادة، وسط منافسة شديدة بين المتسابقين على الأشواط التي شارك فيها متسابقين من مختلف الأعمار، واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين، وتقديم الدروع التذكارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سباق الهجن السنوي نويبع جنوب سيناء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن