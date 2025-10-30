اختتمت اليوم الخميس، فعاليات سباق الهجن السنوي الذي أقيم بنادى الهجن بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظة جنوب سيناء، بالتنسيق بين نادي الهجن، ووزارة الشباب والرياضة، ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وشهد فعاليات الختام، اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، و العديد من القيادات الأمنية، وعدد كبير من عواقل ومشايخ القبائل البدوية.

وقال الشيخ صالح محمد عايد، رئيس نادي الهجن بخليج العقبة، إن فعاليات السباق استمرت على مدار يومين، وتضمن 6 أشواط رئيسية، بواقع شوط المحافظات وتضمن محافظات " الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وشوط مدن المحافظة وضم 8 مدن هم " رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، الطور، سانت كاترين، شرم الشيخ، دهب، نويبع".

وأوضح رئيس نادي الهجن في تصريح اليوم، أن الأربعة أشواط الأخرى كانت بين القبائل، مؤكدا أن هذا السباق يعد النسخة الخامسة عشر التي جرى تنظيمها بمضمار هجن نويبع، بمشاركة العديد من المتسابقين من المحافظة والمحافظات الأخرى.

وأعلن رئيس النادي، أن محافظة جنوب سيناء فازت في شوط الماراثون الذي يعد الشوط الرئيسي والأساسي في السباق، وذلك من خلال الشوط الخاص بالمحافظات، حيث فاز يوسف سليمان عنزان الترباني، بالمركز الأول، كما فاز في شوط المدن سويلم غانم سويلم، من مدينة دهب، وفي شوط القبائل فازت قبيلة أولاد سعيد في الشوط الأول، وفاز في الشوط الثاني خضر سالم خضر، وفي الشوط الثالث فراج عويد، والرابع خالد بن سريع.

وأشار إلى أن فعاليات السباق جرت في أجواء من البهجة والسعادة، وسط منافسة شديدة بين المتسابقين على الأشواط التي شارك فيها متسابقين من مختلف الأعمار، واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين، وتقديم الدروع التذكارية.