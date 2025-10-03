كفر الشيخ – إسلام عمار:

تسود حالة من الترقب بين أبناء محافظة كفر الشيخ، القاطنين على نهر النيل فرع رشيد "دسوق وفوه ومطوبس"، عقب تعرض أراضي طرح النهر بمحافظة المنوفية للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر، ما أثار تساؤلات الأهالي بشأن احتمالية تأثر مناطق غرب المحافظة إذا استمر ارتفاع المنسوب.

بدوره أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن منسوب نهر النيل فرع رشيد أمام مركز دسوق طبيعي تمامًا، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق.

وقال ساطور في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة: "نقوم بمتابعة مستمرة مع كافة القطاعات المعنية لرصد أي تغيرات قد تطرأ على منسوب النيل، وحتى الآن الأمور مستقرة"، مشددًا على جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي طارئ.

وفي السياق ذاته، أوضح هشام دراز، أحد الصيادين فى مدينة دسوق، لـ"مصراوي"، أن الوضع في نطاق مدن غرب كفر الشيخ آمن تمامًا، ولا توجد أي خطورة من فيضانات محتملة.

وأشار دراز، الذي عمل في مهنة الصيد لأكثر من 45 عامًا، إلى أن الأراضي المطلة على فرع رشيد في "دسوق وفوه ومطوبس" خالية من أي تعديات أو عوائق، بخلاف ما شهدته أراضي المنوفية، مؤكدًا: "المجرى هنا مفتوح وأمام مرأى الجميع، ولا توجد أي أسباب لحدوث فيضانات".

وكشف أن ما حدث في محافظة المنوفية يرجع إلى التعديات على مجرى النهر، ما أدى إلى سد المجرى المائي وتراكم المياه، وهو ما تسبب في الكارثة الحالية التي يعاني منها المتعدون أنفسهم.

وقال إن الوضع الحالي في منطقة غرب كفر الشيخ يعكس ما حدث في المنوفية بسبب الأوضاع السيئة التي تسبب فيها الأهالي أنفسهم.

وتقع مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ على ضفاف فرع رشيد، بجوار مدينتي فوه ومطوبس، ضمن نطاق منطقة غرب كفر الشيخ التي تشتهر بموقعها الزراعي المميز واعتمادها المباشر على مياه النهر.