جنوب سيناء - رضا السيد:

يواصل فرع المجلس القومى بجنوب سيناء، جهوده فى تنمية مهارات المرأة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة أمل عمار، رئيس المجلس القومى للمرأة.

وقالت الدكتورة نها الحسينى، مقررة الفرع بجنوب سيناء، إنه جاري تنفيذ الفعاليات ضمن مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، مشيرة إلى انه جرى إطلاق الدورة التدريبية المتخصصة في ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي جرى تنفيذها بوادي الطور، وبمقر فرع المجلس بمدينة طور سيناء، بمشاركة عدد من السيدات والفتيات.

وأكدت مقرر فرع القومي للمرأة في تصريح اليوم، على أهمية تلك البرامج فى تعليم السيد.ات والفتيات، كيفية عمل مشروع بدءا من اختيار فكرة المشروع،ومرورا بالمرحلة المختلفة للمشروع كدراسة السوق واحتياجات وطلبات العملاء، وتصميم وتنفيذ المنتج، وطرق العرض والتسويق، ودراسة آراء المستهلكين حول تطوير المنتج، أو إدخال أي تعديلات.

وتابعت : كما يجري التعرف على كيفية التمويل للمشروع، وعمل ميزانية، ومصادر التمويل التى يمكن الاستعانه بها، علاوة على التعرف على مدى دعم أفراد الأسرة للمرأة، وتأثير ها، وذلك فى إطار دعم وتمكين المرأة اقتصاديا.

وأضافت أن البر امج المنفذة كان لها مردود ايجابى لتشجيع الفتيات والسيدات للسعي نحو إقامة مشروعات صغيرها تساعدها فى تحسين وضعها إقتصاديا.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تنمية قدرات المشاركات في إدارة وتنفيذ المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في زيادة دخل الأسرة وفتح مجالات جديدة لخلق فرص عمل حقيقية، وتأهيلهن لسوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر.

وأضافت ان هذا البرنامج يدعم تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، ودمجها بصورة فاعلة في المجتمع.