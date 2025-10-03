إغلاق 20 مقهى ومحلاً في حملة حي وسط بالإسكندرية (صور)



الإسكندرية - محمد عامر:

نفذ حي وسط بالإسكندرية حملة مكبرة لتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية، وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من حرم الطريق العام، فضلًا عن ضبط الأسعار بالأسواق.

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 9 مقاهي بمحطة الرمل و11 محلًا بمحطة مصر، بإجمالي 20 منشأة، بالإضافة إلى إزالة 650 حالة إشغال، وتحصيل 127 ألف جنيه غرامات فورية لمخالفة القرار رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالإشغالات.

وناشد حاتم زين العابدين، رئيس حي وسط، المواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة للإشغالات وعدم التعدي على حرم الطريق العام، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية.

وكان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قد وجه رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تنفيذ المواعيد الشتوية للمحال التجارية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

يُذكر أن المواعيد الشتوية للمحال التجارية والمولات تبدأ يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً شتاءً، مع زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية ليصل إلى الساعة 11 منتصف الليل.