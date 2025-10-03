أوقاف المنيا تفتتح مكتب بني حسن لخدمة مساجد 12 قرية بشرق النيل

المنيا - جمال محمد:

افتتح الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، مكتب أوقاف بني حسن الشروق التابع لإدارة أوقاف أبوقرقاص، وذلك لتسهيل متابعة المساجد بقرى شرق النيل.

وأوضح خليفة أن المكتب سيخدم شؤون المساجد في 12 قرية وعزبة تقع بشرق النيل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وحرصًا على رفع المعاناة عن موظفي الأوقاف في تلك المنطقة، خاصة في ظل عدم وجود كوبري يربط شرق النيل وتوابعه بمركز ومدينة أبوقرقاص.

وجاء افتتاح المكتب بحضور الدكتور أحمد عزمي، مدير الدعوة بالمديرية، والدكتور محمود توفيق، مدير المتابعة، والشيخ برهان خفاجي إبراهيم، مدير إدارة أوقاف أبوقرقاص، والشيخ منتصر حسن عنتر، مدير المكتب.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا استمرار الجهود لتخفيف الأعباء عن موظفي الأوقاف بشرق النيل، والمتابعة المستمرة للأنشطة الدعوية والقرآنية، بما يسهم في دعم مسيرة الدعوة الإسلامية وخدمة المجتمع.