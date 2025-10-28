إعلان

في 30 دقيقة.. قناة السويس تتعامل مع جنوح ناقلة نفط وتعيد الملاحة لطبيعتها

كتب : مصراوي

08:43 م 28/10/2025

الفريق أسامة ربيع

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن نجاح جهود الإنقاذ البحري في تعويم ناقلة النفط "KOMANDER" التي جنحت لفترة وجيزة خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال، مؤكدًا أن حركة الملاحة لم تتأثر وتسير بشكل منتظم في الاتجاهين.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحادث وقع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، عندما أدى عطل في ماكينات الناقلة إلى جنوحها بالكيلومتر 47.

وفور تلقي الإخطار، دفعت الهيئة بست قاطرات، نجحت في استعدال وتعويم الناقلة في غضون 30 دقيقة فقط، حيث انتهت عملية الإنقاذ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وأضاف الفريق ربيع أنه تم بعد ذلك قطر الناقلة، التي يبلغ طولها 274 متراً وحمولتها 80 ألف طن، بواسطة قاطرة الإنقاذ العملاقة "عزت عادل" إلى منطقة البحيرات، لتعود حركة الملاحة إلى طبيعتها بالكامل.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة، أكد فيها على قدرة قناة السويس وخبراتها الفنية والبشرية في التعامل الفوري والفعال مع أي طارئ ملاحي.

يُذكر أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم عبور 34 سفينة بإجمالي حمولات صافية تبلغ 1.4 مليون طن.

أسامة ربيع هيئة قناة السويس جنوح ناقلة نفط ناقلة نفط

