الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات مهرجان سمبوزيوم مصر الدولي بالعلمين الجديدة، بمشاركة 22 فنانًا تشكيليًا من مصر و16 دولة عربية وأجنبية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، واللواء علاء يوسف، رئيس مدينة العلمين، والفنان طارق الكومى نقيب الفنانين التشكيليين.

وتفقد المحافظ الأعمال الفنية التي سيتم مشاركتها في تجميل ميادين مدينة العلمين الجديدة بما تحمله من تعبيرات نحتية وأشكال فنية استخدمت فيها مواد خام من رخام وحديد وغيرها من مصر، عبرت عن رؤية الفنانين لمدينة العلمين الجديدة كمدينة السلام والأمل والتنمية والمستقبل .

وأشاد شعيب، بالأعمال التي استوحى فيها فنانو المعرض لوحات تعبيرية مختلفة تعبر معظمها عن العلمين من خلال أعمال ولوحات إبداعية وجمالية مختلفة مستوحاة من الماضي والحاضر والمستقبل ويمكن وضعها في ميادين المدينة بما يتناسب مع طبيعة الميادين والأبراج.