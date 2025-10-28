ضبط مصنع ألبان غير مرخص داخله منتجات غير صالحة للاستهلاك بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تشديده على تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ومتابعة جودة السلع المتداولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي السياق، شارك جهاز حماية المستهلك في حملة مكبرة بمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك ضمن أعمال لجنة الأسعار التي يرأسها اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والتي تُنفذ حملاتها بمراكز المحافظة التسعة يومي الأحد والأربعاء أسبوعياً.

وخلال مرور الحملة بقرية تلة، تم ضبط مصنع لإنتاج الجبن غير مرخص، وبحوزته كمية تقدر بـ 800 كجم من الألبان والمواد الخام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر داخل المنشأة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت الأجهزة الرقابية، استمرار تنفيذ الحملات المكثفة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، ومواجهة أي محاولات للإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سلع غذائية آمنة وذات جودة مناسبة للمواطنين.