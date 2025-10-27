إعلان

بعد عمليات بحث مكثفة.. نهاية مأساوية للطفل "سليم" في بلاعة إسكو

كتب : أسامة عبدالرحمن

05:23 م 27/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منطقة مساكن إسكو (2)
  • عرض 5 صورة
    منطقة مساكن إسكو (1)
  • عرض 5 صورة
    منطقة مساكن إسكو (4)
  • عرض 5 صورة
    منطقة مساكن إسكو (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم تكن ليلة أمس كأي ليلة في منطقة مساكن إسكو بحي شرق شبرا الخيمة، فالشوارع التي اعتادت الضجيج وصوت الأطفال عند الغروب خيّم عليها صمت ثقيل، بعد العثور على جثمان الصغير سليم محمد عبد الباسط، البالغ من العمر 4 سنوات، داخل شبكة الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة، بعد أيام من البحث والانتظار والدعاء.

كان سليم معروفًا بين الجيران بملامحه البريئة وابتسامته الصغيرة، وكان غالبًا ما يلعب أمام المنزل بينما يساعد والده في بعض المهام اليومية. وفي لحظة لم تستغرق سوى دقائق، غاب عن الأنظار، فصرخ الأب باسمه في كل الاتجاهات، وهرع الجيران من منازلهم لتبدأ شوارع إسكو رحلة بحث مليئة بالقلق والدعاء.

يقول أحد الجيران: "من أول لحظة عرفنا أن الطفل اختفى، الدنيا اتقلبت.. الكل كان بيدور، والناس ما نامتش لحد الفجر."

تشير الروايات الأولى إلى احتمال سقوط الطفل في إحدى البلاعات المفتوحة أثناء لهوه بجوار والده، لتبدأ بعدها رحلة بحث طويلة ومؤلمة. على مدى ساعات وأيام، انتشرت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري في المنطقة، مدعومة بغواصين ومعدات متخصصة، وتم تمشيط خطوط الصرف لمسافة تجاوزت 80 مترًا دون جدوى، وسط تضارب المعلومات بين الجهات المختلفة.

بينما تمسكت أسرة الطفل بخيط الأمل الأخير، واصل رجال الإنقاذ أعمالهم دون توقف، حتى جاء النبأ المؤلم صباح اليوم: تم العثور على جثمان سليم داخل غرفة صرف رئيسية متصلة بمجرى البلاغ الأصلي. انتهت رحلة البحث، ولكن بدأت رحلة الحزن.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة لتحديد ما إذا كان الحادث عرضيًا أم وراءه شبهة جنائية.

اقرأ أيضًا:

العثور على جثة الطفل سليم داخل الصرف الصحي.. والنيابة تحقق في شبهة جنائية

الغموض يتعمق في اختفاء طفل شبرا.. مسؤول يفجر مفاجأة: سليم لم يسقط بالبلاعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منطقة مساكن إسكو بلاعة إسكو القليوبية حي شرق شبرا الخيمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

105 جنيهات.. هبوط كبير في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
8 أخطاء تلتهم رصيد شحن عداد الكهرباء الكارت .. تعرف عليها
رياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أمران يحسمان.. هل يفقد الذهب بريقه ويخسر صعوده الكبير؟
60 ثانية رعب تكشف لحظة التخلص من "أطفال فيصل" في عقار اللبيني (فيديو)