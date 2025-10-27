نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية في العثور على جثمان الطفل سليم محمد عبد الباسط، المعروف إعلاميًا بـ "صغير شبرا الخيمة"، داخل شبكة الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة إسكو بشبرا الخيمة، وذلك عقب جهود مكثفة ومتواصلة استمرت على مدار الساعات الماضية.



كانت أسرة الطفل قد أبلغت عن اختفائه مساء أمس في ظروف غامضة، حيث ترددت معلومات أولية تفيد باحتمالية سقوطه داخل إحدى البلاعات بالمنطقة، الأمر الذي استدعى تحركًا عاجلًا من قوات الإنقاذ والدفاع المدني، والتي بدأت في تمشيط شامل لشبكات الصرف بمشاركة غواصين ومعدات متخصصة للبحث.



وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية أن فرق البحث تمكنت في نهاية المطاف من العثور على جثمان الطفل داخل غرفة صرف رئيسية متصلة بالموقع محل البلاغ، وتم انتشاله ونقله إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، فيما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.



وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لكشف تفاصيل الواقعة كاملة، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث أو أنه وقع بطريق الخطأ.



