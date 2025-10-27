إعلان

الملاكي سقطت بأرض زراعية.. تصادم مروع بين 3 سيارات في المنوفية- صور

كتب : أحمد الباهي

04:42 م 27/10/2025
    حادث تصادم (2)_2
    حادث تصادم (1)_1

المنوفية- أحمد الباهي:


وقع حادث تصادم بين 3 مركبات على طريق "قويسنا شبين"، قبل قرية طه شبرا بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الاثنين، مما تسبب في تعطل حركة سير السيارات، وأبلغ المارة الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.


بانتقال رجال الشرطة والمرور إلى مكان البلاغ، تبين اصطدام 2 سيارة ملاكي مع جرار بمقطورة لجمع القمامة، أسفر عن ذلك انقلاب سيارة في الأراضي الزراعية المُلاصقة للطريق، فيما تعرضت الآخرى لخسائر مادية، وقد أصيب قائدي المركبات بإصابات طفيفة.


هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حادث تصادم الملاكي سقطت تصادم مروع

